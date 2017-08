Baanwielrenster is even atlete: 'Het is alsof ik op hoge hakken loop'

APELDOORN - Hoe doet olympisch kampioene baanwielrennen Elis Ligtlee het als hardloopster?

De Brummense trok in het Omnisportcentrum in Apeldoorn de stoute schoenen aan. Ze ruilde voor het onlineplatform van het IOC, de Olympic Channel, voor één keer van rol met atlete Naomi Sedney.

En dat was even wennen voor de baanwielrenster die vorig jaar in Rio goud won op het onderdeel keirin. 'Ik ben een beetje nerveus. Het is een geheel nieuwe ervaring.' Na een korte warming-up waagde ze haar eerste poging op de 60 meter: 10,06.

Niet slecht. Maar dat kan beter, vond Sedney (persoonlijk record op de 60 meter: 7,28). Ze gaf Ligtlee enkele tips: 'Gebruik alleen de voorvoet, want daar zitten de spikes.' Ligtlee, onwennig: 'Het is net alsof ik op hoge hakken loop.' Maar de tips misten hun uitwerking niet. Ligtlee dook onder de 10 seconden: 9.43.

'De start voelde beter', merkte Ligtlee. 'Het was heel zwaar, maar wel heel leuk.'

Kijk hier naar de verrichtingen van Ligtlee en Sedney (even klikken op het YouTube-linkje):