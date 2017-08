Militairen neergestorte bommenwerper krijgen weer een gezicht

SILVOLDE - In 2012 deed Maarten Koudijs uit Silvolde een bijzondere vondst. Hij ontdekte langs de Oude IJssel tussen Ulft en Silvolde honderden onderdelen van een Engelse bommenwerper uit de tweede wereldoorlog. Het bleek te gaan om de resten van een Halifax die daar in 1943 een noodlanding maakte. Inmiddels heeft Koudijs de hele geschiedenis van deze Halifax op een rijtje gezet en probeert hij samen met nabestaanden alle omgekomen militairen een gezicht te geven.

Vier van de zeven inzittenden kwamen om bij de crash, allemaal jonge mannen. Drie van de vier liggen begraven op het kerkhof in Gendringen. Nabestaanden Chris Robbins, Julie Fisk en hun partners komen regelmatig naar Nederland om de graven te bezoeken, bloemen te leggen en nog meer kleine stukjes van de puzzel -het verhaal achter de Halifax- op te lossen.

Bij toeval ontdekt

Chris Robbins bezoekt het graf van haar oom Edward Thurlow. Thurlow kon na de heftige noodlanding niet uit het toestel komen en verbrandde levend. Julie Fisk 's vader was de staartschutter van de Halifax. Hij overleefde de crash, maar overleed toen Julie 12 was. Hij praatte nooit over zijn oorlogsjaren. 'Het verleden was het verleden vond hij en de toekomst was het enige wat telde...' Ze herinnert zich nog wel dat haar vader vaak midden in de nacht naar buiten ging om een rondje te lopen. Ze vroeg zich destijds altijd af waarom hij dat deed.

Toen Julie ouder was wilde ze er alles van weten. Ze kwam onder meer in contact met de piloot van de Halifax, één van de drie overlevenden en zocht hem zelfs op in Zuid-Afrika, waar hij woonde. Later ontmoette ze ook Maarten Koudijs, die tegelijkertijd ook op zoek was naar informatie over de crash, die hij ontdekte met een metaaldetector. 'Ja, dat was eigenlijk per ongeluk. Mijn detector piepte continu en uiteindelijk heb ik heel veel onderdelen opgegraven van de Halifax.'

Een naam en een gezicht

Het graven was niet geheel zonder risico, in verband met de aanwezigheid van mogelijk munitie en radioactiviteit, maar Maarten gaf niet op. 'Dankzij Julie Fisk heb ik later ook heel veel weten te achterhalen van de geschiedenis. Ook heeft Maarten Koudijs getuigen gesproken die de crash in 1943 hebben gezien en zelfs de gewonde Engelse militairen hebben geholpen.

Inmiddels is er dankzij Julie en Maarten een herinneringspaneel vlakbij de plek waar in '43 het vliegtuig terecht kwam. Met foto's van de inzittenden, waaronder ook Julie's vader. 'Dat is wat ik belangrijk vind, dat elke militair die hier is gesneuveld weer een gezicht en een naam krijgt', zegt Koudijs. Het paneel wordt volledig onderhouden door vrijwilligers. Dankzij de opgravingen van Maarten en het uitzoekwerk samen met Julie Fisk blijven de herinneringen nu ook voor de toekomst bestaan.