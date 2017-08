Vermiste Arnhemmer nog niet gevonden

ARNHEM - De man naar wie gezocht werd in de Arnhemse Nederrijn is een 26-jarige inwoner van die stad. De zoekactie naar hem heeft niets opgeleverd, zegt de politie.

Een wandelaar zag vrijdagochtend kleren op de oever van de Nederrijn liggen, vlakbij de Malburgse Bandijk. Agenten vonden een identiteitsbewijs bij de kleding. Het bleek te gaan om de Arnhemmer, die sinds donderdagavond vermist werd.

Hij is voor het laatst gezien in het centrum. Omdat niet duidelijk is wat er daarna gebeurd is, zochten politie en brandweer gezamenlijk de omgeving rond de kleding af met duikers en speurhonden. Tot nog toe heeft dit niets opgeleverd.

Er zijn op dit moment geen aanwijzingen voor een misdrijf, zegt de politie.

