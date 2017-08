Geen zicht op daders van slooptocht Gaanderen

Foto: REGIO8

ULFT - De politie heeft nog geen zicht op mogelijke daders van de slooptocht in Gaanderen. In het weekend van 28 en 29 juli werden meerdere vernielingen gepleegd in het dorp.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

'Tot dusver geen zicht op verdachten', laat de politie weten. 'Dus aanhoudingen zijn ook niet te verwachten. Het wachten is op de gouden tip.' In het dorp werden meerdere vernielingen gepleegd aan onder meer de basisschool en de dokterspraktijk. Ook werden auto’s en straatnaamborden bespoten met verf. Ondanks een buurtonderzoek heeft de politie dus nog geen zicht op mogelijke daders. Wel heeft de politie inmiddels vijf aangiftes ontvangen. Zie ook: Hakenkruizen, fallussymbolen en vernielingen in Gaanderen