Man die zwaargewond raakte bij ongeluk is overleden

Foto: Omroep Gelderland

OTTERLO - De 24-jarige man die vrijdagmorgen ernstig gewond raakte bij een ongeval in Otterlo, is die avond in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie.

De politie meldde vrijdag kort na het ongeluk al dat de man was overleden, maar die informatie bleek niet te kloppen. Het bericht werd aangepast en de politie bood haar verontschuldigingen aan. Het slachtoffer komt uit Beekbergen. Hij fietste in de ochtend langs de N304 tussen Hoenderloo en Otterlo toen hij bij het oversteken werd geschept door een automobilist. Zie ook: Ongeluk op N304 bij Otterlo