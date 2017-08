Gewonde man aangetroffen in woning Putten

Foto: GinoPress

PUTTEN - In een bovenwoning aan het Kerkplein in Putten is vrijdagnacht een gewonde man aangetroffen. Hij is buiten levensgevaar.

De hulpdiensten kregen even na 1.30 uur een melding over een steekpartij. In een bovenwoning van Grand Café de Marktmeester vonden ze een gewonde man. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. Een buurtbewoner meldt dat hij eerder op de avond mensen ruzie had horen maken in het pand.