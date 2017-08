Gewonde Pool in woning Putten; vrouw aangehouden

Foto: GinoPress

PUTTEN - In een bovenwoning aan het Kerkplein in Putten is vrijdagnacht een gewonde man aangetroffen. De 30-jarige Pool is buiten levensgevaar, meldt de politie.

De ambulancedienst kreeg rond 1.20 uur een melding over een gewonde. Omdat de melder geen Nederlands sprak, was niet meteen duidelijk wat er aan de hand was. Daarom werd ook de politie naar de bovenwoning van Grand Café de Marktmeester gestuurd. Bloedsporen wezen op een mogelijk geweldsmisdrijf, het zou om een steekpartij kunnen gaan. 'Ook de overige bewoners konden, mede vanwege de taalbarrière, op dat moment niet goed aangeven wat er was gebeurd', zegt de politie. Een vrouw van 33 die ook in het pand was, is als verdachte aangehouden. De overige bewoners van het pand zijn tijdelijk elders ondergebracht.