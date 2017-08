WK atletiek: Sintnicolaas en Braun blijven achter op tienkamp

ARNHEM - De Gelderse tienkampers Eelco Sintnicolaas en Pieter Braun hebben op dag één tijdens de WK Atletiek nog niet kunnen overtuigen.

Na vijf onderdelen staat Apeldoorner Sintnicolaas op een 17e plek. Pieter Braun uit Arnhem bezit plek negentien.

Zaterdag is dag twee van de tienkamp. Dan zal vooral Sintnicolaas nog wat positieve uitschieters willen hebben, want de Apeldoorner is in vorm. Hij behoorde eigenlijk tot de medaillekandidaten op de tienkamp.

Pijntjes

Sintnicolaas zei na afloop de hele dag al wat pijntjes te voelen. 'Op de 100 meter voelde ik een krampje in mijn kuit schieten en dat kramperige gevoel heb ik de hele dag gehouden. Dat is vreselijk frusterend, want ik ben wel degelijk in vorm en kan niet maximaal presteren', zei de Apeldoorner, die ook last kreeg van zijn knie en enkel. 'Voor het hoogspringen heb ik nog een verdovende injectie genomen.'