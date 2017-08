VALBURG - De A50 tussen Arnhem en Oss is vrijdagavond langdurig dicht. Dat komt omdat Rijkswaterstaat bezig is met het bergen van een vrachtwagen.

Die vrachtauto is vrijdagmiddag kapot gegaan op de snelweg. Daardoor stond er overdag al een flinke file. Vanavond is de weg even helemaal afgesloten voor het verkeer, want de truck moet weg.

Het verkeer richting Oss moet omrijden via de afrit Andelst.