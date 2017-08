Nadine Visser hengelt finaleplaats binnen: 'Gisteren voelde ik me nog een pannenkoek'

ARNHEM - De Arnhemse atlete Nadine Visser heeft vrijdagavond tijdens de WK Atletiek de finale gehaald op de 100 meter horden.

Visser begon niet goed in haar halve finale en lag al snel achterop. Toch wist Visser zich aardig te herstellen en finishte als derde. Dat was net niet genoeg voor directe plaatsing voor de finale.

Maar met een tijd van 12.83 hoorde ze bij de tijdsnelsten. Daarmee is ze de eerste Nederlandse vrouw ooit in een hordenfinale op de WK Atletiek.

'Laten zien dat ik het aan kan'

Visser was zichtbaar geëmotioneerd na afloop van de halve finales. Tijdens een interview met de NOS stonden de tranen in haar ogen. 'Toen ik zag dat ik het gehaald had, was ik flink emotioneel. Ik heb op het goede moment laten zien dat ik het kan. Ik heb namelijk hele dagen op bed gelegen na de meerkamp en nagedacht of ik deze wedstrijd wel moest lopen.'

Dat wilde ze uiteindelijk wel, want na een zevende plaats op de meerkamp, eerder deze week, was Visser nog niet tevreden. 'De meerkamp was het net niet voor mij en nu wilde ik laten zien wat ik nog meer kan. Al was dat lastig, want gisteren was ik nog heel moe op de training en voelde ik me als een pannenkoek. Vandaag was dat gelukkig beter, ik ben blij dat mijn lichaam dat aan kan.'

Finale

De finale van de 100 meter horden is zaterdagavond om 21.05 uur.