Dit zijn de uittips van de redactie (want Esther is op vakantie)

Kensington treedt op in Ulft. Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Eindelijk vakantie, of gewoon weekend, maar geen idee wat je met al die vrije tijd moet doen? Geen zorgen, we helpen je wel. Hier zijn een paar tips om je vrije dag door te komen. Normaal gesproken komen de uittips van Esther, maar zij neemt het er even van op een vakantieadres.

Boerenlanddag De Veluwe nog beter op de kaart zetten. Dat is het streven van de Boerenlanddag. De tweede editie van het evenement vindt zaterdag plaats op Meerveld (een agrarisch/bosrijk gebied bij Apeldoorn). Er is een boerenmarkt met allemaal handgemaakte-, brocante- en streekproducten. Ook is er een grote keuring van vleesvee. Kensington in Ulft In Ulft wordt zaterdag de laatste dag van Huntenpop gehouden. Het programma begint om 13.00 uur. Rondé, Kensington, Chef'Special en Blaudzun zijn de grootste publiekstrekkers. NK Hooien Op de Maaslanden in Appeltern worden morgen (zondag) vanaf 11.00 uur de Oogstdagen gehouden. Er is onder meer het spectaculaire NK hooien. Bij het NK moeten teams als eerste een hooibalen piramide bouwen en daarna tegen een ander team strijden door hooibalen op te steken op de platte rijdende wagen. Spektakelweekend Mariënvelde Zaterdag en zondag wordt het Spektakelweekend Mariënvelde gehouden. Tijdens het dorpsfeest treden diverse bands op. Zondag is er de Combinerace en spektakel en het Combinefeest. Hieronder, om alvast in de sfeer te komen, beelden van vorig jaar.