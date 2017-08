Matras vliegt in brand, bewoners in paniek op balkon

Foto: Omroep Gelderland

BARNEVELD - Bewoners van een appartement aan de Ericahof in Barneveld zaten vrijdagmiddag vast op hun balkon, nadat een matras in brand was gevlogen.

Er kwam veel rook vrij door de brandende matras, daardoor was het appartement al snel gevuld met rook. Daardoor moesten de bewoners vluchten naar het balkon. De brandweer wilde de drie personen in het appartement met een hoogwerker naar beneden halen, maar één van die personen raakte in paniek. Daarom werd besloten om de slachtoffers alsnog via de woning naar buiten te halen. Eenmaal beneden werden de bewoners in de ambulance nagekeken.