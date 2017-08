Zomerkampen steeds populairder

Foto: Omroep Gelderland

GIESBEEK - Een turnkamp in Arnhem, een 'mad sciencekamp' in Braamt en een watersportkamp in Giesbeek. Zomerkampen zijn steeds meer in trek. Jeugdreisorganisatie Vinea, de marktleider op het gebied van zomerkampen, ziet een groei van ruim 20 procent van het aantal deelnemers aan zomerkampen in eigen land.

Summercamps, dat in recreatiegebied Stroombroek in Braamt onder andere basecamps en festivalcamps houdt, onderschrijft de populariteit van zomerkampen. Het bedrijf heeft de omzet met 20 procent zien stijgen ten opzichte van vier jaar geleden. Zomerkamp als kinderopvang Het toenemend aantal deelnemers hangt samen met de sterke groei van de buitenschoolse opvang (bso). Ouders gebruiken de zomerkampen als verlengstuk van de bso. Door de verbeterde economische situatie in Nederland is de vraag naar opvang voor kinderen groeiende. Kinderen hebben zo'n 120 dagen per jaar vrij, terwijl ouders vaak maar 20 tot 25 vakantiedagen hebben. Tijdens de zomervakantie wordt het zomerkamp steeds meer als onderdeel van de gezinsvakantieplanning opgenomen, naast de ‘reguliere’ bso-opvang waar de kinderen de rest van het jaar naar toe gaan. Vooral watersport populair Er is volop keuze voor de kinderen. Niet alleen reisorganisaties, maar ook vrijwilligers en verenigingen bieden zomerkampen aan. Zo verzorgt WSV Giesbeek deze week een watersportkamp in haar eigen dorp. Het kamp voorziet in een behoefte, want met name watersportvakanties zijn geliefd bij de jeugd. Naast zeilen winnen de boardsporten suppen, golfsurfen, windsurfen en kitesurfen duidelijk aan populariteit. Volgens Vinea is de trend naar watersporten niet alleen bij de jonge leeftijden zichtbaar, maar ook bij de middelbare scholieren. Luxe lijkt bij het kiezen van een kamp nauwelijks een rol te spelen. De mate van ontspanning en spektakel, hoe de begeleiding geregeld is en de beschikbaarheid van wifi zijn wel belangrijk.