21 struikelstenen in Bennekom: ieder steentje heeft zijn eigen naam

BENNEKOM - Een gouden plaatje, elk steentje met zijn eigen naam. In Bennekom zijn vrijdag 21 struikelsteentjes neergelegd. Ter nagedachtenis aan de mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog vanaf die plek opgepakt en afgevoerd werden door de Duitsers. Velen kwamen nooit meer terug.

Kunstenaar Gunter Demnig slaat met zijn hamer de steentjes op hun plek. Op verschillende plekken herhaalt hij de handeling; telkens de oude steen eruit, de struikelsteentjes erin en met zand ze op hun plek vastleggen.

Zo liggen op de Schoolstraat de struikelstenen voor de broers Gans. Zij werden op jonge leeftijd naar Auschwitz gedeporteerd, nadat hun schuiladres verraden was. Vandaag staan hun nichtjes, Renee en Jacqueline Sanders, bij de steentjes. Ze vinden het een bijzonder gebaar: 'Het is heel indrukwekkend. Fijn dat dit gebeurd.'

Contact met het verleden

Het initiatief voor de steentjes komt van de Historische Vereniging Oud-Bennekom, na aanleiding van een boek over de oorlogsslachtoffers. 'Zo is het tastbaar voor iedereen.' Bij elke plek werd vrijdag uitgelegd wat het verhaal achter het steentje was. Later zullen er nog drie steentjes bijkomen.