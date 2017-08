Vergeten en gediscrimineerd: Indische Nederlanders herdenken de oorlog

NIJMEGEN - De Indië Herdenking in Nijmegen staat maandagavond in het teken van 'een vergeten groep getroffenen', zoals het herdenkingscomité hen noemt. Dinsdag is het precies 72 jaar geleden dat er met de overgave van Japan een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in Azië, dus ook in Nederlands Indië, het huidige Indonesië.

De Nederlands-Indische gemeenschap in Nijmegen en omgeving telt duizenden mensen en houdt een eigen, regionale herdenking. In Nijmegen staan maandag de achterblijvers en spijtoptanten centraal. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog en daarna de onafhankelijkheidsstrijd van Indonesië, moesten Indische Nederlanders een moeilijke keuze maken: blijven of vertrekken.

Voor degenen die vertrokken een keuze die grote gevolgen had. Ze gingen weg omdat het in Indonesië niet meer ging, maar in Nederland werden de nieuwkomers ook niet altijd even gastvrij ontvangen.

'Gedwongen' vertrek

De 59-jarige Hilda Breitkopf uit Horssen, die met haar ouders en zusjes in 1964 naar Nederland kwam, zal maandagavond spreken tijdens de herdenking. Ze vertelt over de situatie van haar gezin; Indische Nederlanders vanuit Indonesië naar Nederland kwamen. Haar vader werd gediscrimineerd in zijn thuisland, kon geen andere baan meer krijgen, laat staan promotie.

Ze vertelt: 'Mijn vader koos na afloop van de oorlog voor Indonesië. Hij was er geboren, opgegroeid en voelde zich er thuis. Aanvankelijk had hij ook wel vertrouwen in de jonge republiek en in Soekarno, net als duizenden andere Indo-Europeanen. Ze dachten hun plaats in de samenleving op de een of andere manier te kunnen behouden.'

Volgens Hilda voelden haar vader en anderen zoals hij zich Indische Nederlanders. Ze wilden hun thuisland niet inleveren voor Nederland, een land waar ze nooit waren geweest. Maar de situatie van uitsluiting, van discriminatie, zorgde ervoor dat hij een andere keuze maakte.

Achterblijvers en spijtoptanten

Spijtoptanten zijn de mensen die eerst kozen om bij de nieuwe Republiek Indonesië te willen horen, om vervolgens - op de valreep, in de jaren 60 - toch naar Nederland te gaan. Ze zagen geen toekomst meer in het nieuwe land, onder leiding van Soekarno

Het gaat niet om een handvol, maar om vele duizenden mensen: zo'n twintigduizend spijtoptanten en mogelijk honderdduizend achterblijvers. Een deel van de mensen die in Indonesië bleef, had geen keus. Zij kregen de vereiste reisdocumenten niet en zouden een bestaan in de marge van de Indonesische samenleving gaan leiden.