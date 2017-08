Oudere dame in scootmobiel aangereden door auto

Archieffoto

APELDOORN - Een 72-jarige vrouw werd eind juli in Apeldoorn uit haar scootmobiel gereden door een auto. De politie werd hier later van op de hoogte gebracht en is nu op zoek naar de bestuurder.

Op dinsdag 25 juli reed de Apeldoornse vanaf het ziekenhuis over de Albert Schweitzerlaan toen ze werd aangereden door een witte, 'Jeep-achtige' auto die achteruit reed, meldt de politie. Of de bestuurder dat gemerkt heeft is niet duidelijk. Het weer was slecht die dag. De vrouw wilde de (toen stilstaande) auto passeren langs de achterzijde en werd vervolgens geraakt. Ze viel uit haar scootmobiel en liep ernstige verwondingen op. Omstanders hielpen haar, maar of zij gezien hebben wat er precies gebeurde is onbekend. De politie zoekt getuigen.