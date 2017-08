NEC haalt verdediger Alberto van PSV

NIJMEGEN - NEC heeft Suently Alberto van PSV aangetrokken.

De 21-jarige verdediger komt over van PSV. Hij kwam tot één wedstrijd in de hoofdmacht als invaller en was de laatste twee seizoenen een vaste waarde in Jong PSV als linksback. Hij kan ook centraal in de verdediging uit de voeten. NEC maakte zijn naam via een kwisje op Twitter bekend.

Door de komst van Alberto is de selectie van NEC defensief nu op orde. Alleen als Wojciech Golla nog zou vertrekken, komt er wellicht een nieuwe verdediger bij. Suently Alberto is de zevende nieuweling. Eerder kwamen Anass Achahbar, Guus Joppen, Kevin Jansen, Mart Dijkstra, Ted van de Pavert en Calvin Verdonk al naar Nijmegen.