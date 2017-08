Help! Waar is mijn trouwring gebleven?

WINTERSWIJK - De 71-jarige Carla is dinsdagavond haar trouwring verloren na een bezoek aan het Winterswijkse Steengroevetheater. Ze heeft geen idee waar de gouden ring is gebleven en plaatste daarom een oproep op Facebook.

'We hebben een fantastische avond gehad', zegt Carla in de oproep. De avond liep wat minder leuk af toen ze erachter kwam dat de ring weg was. Hoe ze hem is verloren, is onduidelijk.

Het bericht is inmiddels bijna duizend keer gedeeld en mensen doen zoeksuggesties in de reacties. Kim zegt dat ze een bedrijf moet benaderen die met een metaaldetector door de zaal kan gaan zoeken. Ook een medewerker van de Steengroeve reageert op de post: 'Op dit moment komt de schoonmaakploeg in actie.' Ook zij hebben, tevergeefs, gezocht naar de ring.

50 jaar getrouwd

Carla hoopt natuurlijk dat de ring gevonden wordt. Uit de data op de ring is af te leiden dat ze bijna vijftig jaar getrouwd is.