Het gaat goed met beschoten kat Jackson: 'Hij begint alweer een beetje ondeugend te worden'

GROESBEEK - Het was een spannende dag voor de neergeschoten kat Jackson en zijn baasje Tina uit Groesbeek. Voor het eerst sinds zijn operatie moest het beestje op controle bij de dierenarts. Jackson had na het incident geen gevoel meer in zijn achterpootje, maar gelukkig gaat het herstel goed.

Eind juli werd Jackson, waarschijnlijk met een luchtdrukwapen, beschoten. Dat zorgde voor behoorlijke pijn bij het beestje en verloor het gevoel in zijn poot. 'Maar nu heeft hij weer gevoel in zijn been. Ook in alle teentjes die we getest hebben heeft hij weer gevoel,' concludeert dierenarts Koen Santifort. 'Over een aantal maanden verwacht ik dat hij zijn been weer normaal kan gebruiken.'

Zenuwschade

Toen Jackson voor het eerst met zijn verwonding bij Santifort binnenkwam leek het er even op dat zijn pootje geamputeerd moest worden. 'Hij had een gebroken dijbeen, maar we zagen direct dat hij geen gevoel meer had in zijn achterpootje en dan heeft het natuurlijk weinig zin om dat been te gaan repareren.'

Baasje Tina met kat Jackson

De dierenartsen besluiten om tijdens een operatie de zenuw te bekijken. 'Toen zagen we dat de zenuw gekneusd was, maar niet helemaal door. Dat maakt de kans op herstel een stuk groter,' licht Santifort toe. Kat Jackson krijgt vervolgens stalen pinnen in zijn achterpoot, in de hoop dat de zenuw zal herstellen.

Niet meer naar buiten

Het herstel, na de 1300 euro kostende behandeling, verloopt goed, merkt ook baasje Tina Reilink. 'Hij gebruikt hem ook alweer een beetje en hij is ook weer ondeugend aan het worden.' Ook denkt ze dat Jackson niet zoveel pijn meer heeft als eerst. 'Hij vindt het vooral vervelend dat hij zijn pootje even niet meer kan gebruiken en dus niet meer kan rennen en bomen in kan klimmen. Maar inmiddels is hij daar wel aan gewend.

De schrik zit er overigens goed bij Reilink, die thuis nog meer katten heeft. 'Ze mogen allemaal niet meer naar buiten. In de hele buurt wil iedereen zijn katten en honden binnen houden.Iedereen is bang dat er iemand rondloopt die het leuk vindt om op dieren te schieten.'