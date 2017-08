Broedmachine in strijd tegen roof van witte pauwen-eieren

ERMELO - De eieren van de witte pauwen op Landgoed Staverden, bij Ermelo, worden te vaak geroofd door marterachtigen en vossen. Natuurorganisatie Geldersch Landschap en Kasteelen (GLK) zette daarom dit jaar voor het eerst een broedmachine in om eieren uit te broeden.

'Het is in toenemende mate een probleem voor ons om kuikens te krijgen van de witte pauwen', vertelt verzorger Patrick Smits. 'Pauwen zijn trouwe broeders en zitten vast op het nest, dus als ze broeden en er komt een roofdier, dan blijven ze zitten. Met als resultaat dat ze zelf ook gevild worden. Er bleven steeds minder eieren over.'

Verzorger is moeder-pauw

De inzet van een broedmachine is een succes. Er zijn vijf eieren uitgebroed in de machine. 'Dat was best lastig, omdat het qua temperatuur en vochtigheid heel nauw komt. We hadden het ook nog niet eerder gedaan, maar zijn nu wel overtuigd van het nut', aldus Smits. Overigens moest de verzorger nu wel zelf voor moederpauw spelen. 'De kuikens weten niets. Ik moet ze zelfs leren eten. Ze krijgen brandnetel met beschuit en ei uit de blender. Maar ze kunnen het voerbakje niet vinden en pikken maar wat rond. Soms helpt een glittertje in een bakje, of ze leiden met wat voer op mijn vinger. Maar dat moesten we allemaal uitvinden.'

Zeldzame vogel

Fotograaf: Regina Vastenhout

De witte pauwen zijn al jaren een bezienswaardigheid op Landgoed Staverden. Ze zijn moeilijk te houden, omdat het gaat om een dier met een genmutatie. Het is geen albino, maar echt een witte pauw. Om inteelt te voorkomen, moet er regelmatig vers bloed bij komen. Omdat de witte pauwen niet op iedere straathoek te vinden is, is dat nog wel lastig. Bij de groep op Staverden zijn drie jaar geleden vier Amerikaanse pauwen bijgevoegd. In de uitzending van Buitengewoon, Harm zwerft door Gelderland van zaterdag 12 augustus gaat Harm Edens op bezoek bij de witte pauwen.