Gelderse tienkampers spelen (nog) geen hoofdrol

ARNHEM - Er is voorlopig geen hoofdrol voor de Gelderse tienkampers Eelco Sintnicolaas en Pieter Braun weggelegd tijdens het WK atletiek in Londen. Sintnicolaas uit Apeldoorn staat na drie onderdelen op een veertiende plek (2506 punten), Braun uit Arnhem op een 22ste plek (2424 punten).

Sintnicolaas zat na de mislukte Spelen van Rio een tijdje in de put, maar hij klom er op eigen kracht uit en verraste dit seizoen in Götzis met een Nederlands record van 8539 punten. De atleet uit Apeldoorn begon in Londen echter stroef op de 100 meter in 10,96, sprong daarna 7,31 ver en stootte vervolgens de kogel naar 14,32; resultaten die niet in de buurt kwamen van zijn persoonlijke records.

Braun begon met 11,22, kwam met verspringen tot 7,17 en haalde met kogel een afstand van 14,48. Ook de Arnhemmer bleef daarmee ver onder zijn kunnen. De Fransman Kevin Mayer leidt het klassement met 2703 punten.