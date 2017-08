Baby steelt autosleutels en sluit zichzelf op

BARNEVELD - Een baby van acht maanden heeft zijn ouders donderdag wat benauwde momenten bezorgd. Het jongetje wist de autosleutels te bemachtigen en zichzelf op te sluiten in de wagen.

De politie kreeg donderdag het verzoek eens naar de Dominee Fraanjestraat te rijden in Barneveld. Toen de wijkagent aankwam trof hij een bezorgde vader en moeder aan. Ze waren samen met het kind naar de markt geweest. Toen ze bij de auto terugkwamen, hadden ze de kleine even los op de autostoel gezet. Toen zijn moeder was uitgestapt om wat te pakken, pakte het kindje zijn kans om er met de autosleutels vandoor te gaan.

Het jongetje kreeg het vervolgens voor elkaar om de auto af te sluiten, terwijl zijn moeder buiten stond. Aangezien de baby nog maar acht maanden is, was het niet echt mogelijk om hem uit te leggen dat de auto weer van het slot af moest.

Ruit ingeslagen

De baby begon te huilen en te zweten, waarop werd besloten om de ruit van de bijrijdersstoel in te slaan. Zo kon het kindje weer met zijn moeder worden herenigd.