Man zigzagt langs afzettingen en rijdt zich klem

ZUTPHEN - Een automobilist reed vrijdagmiddag zigzaggend langs borden en machines over de Oude IJsselbrug in Zutphen. Wegens werkzaamheden is de brug afgesloten.

Over de afsluiting dacht de bestuurder van de Volkswagen op de foto duidelijk anders. Volgens een omstander reed hij over de voet van een verkeersregelaar, waarna hij zijn auto klem reed. 'Ik denk dat de malloot nog staat te wachten tot het werk vanavond wordt afgesloten', zegt de getuige op Facebook.

Stevig toegesproken

De bestuurder was een man van middelbare leeftijd uit Urk, vertelt een werknemer van het aannemersbedrijf dat bezig is met de vernieuwing van de brug. 'Hij was een beetje verdwaald, denk ik. De man reed over een voeg waar we nog mee bezig waren, daar hadden we wel even last van. Maar tot grote schade heeft het niet geleid. Hij is netjes van de brug geloodst en stevig toegesproken.'