Arnold Kruiswijk legt lat hoog: Vitesse zal meer moeten brengen dit seizoen

ARNHEM - Arnold Kruiswijk heeft voorlopig de zware concurrentiestrijd achterin gewonnen. Samen met Guram Kashia vormt de linksbenige verdediger het centrum. 'Er wordt nu meer gevraagd van ons.'

De 32-jarige Groninger stond vorig seizoen vooral linksback, maar nu lijkt trainer Fraser Kruiswijk te posteren in het hart van de defensie. Miazga en Van der Werff moeten vanaf de bank toekijken tegen NAC Breda. 'De concurrentie is zeker groot', beaamt Kruiswijk. 'Er kunnen er maar twee spelen. Ja, het begin is er inderdaad voor mij, maar het gaat om de wedstrijden nu. Alles begint weer opnieuw.'

Tegen NAC is Vitesse huizenhoog favoriet. Zeker thuis wordt niets anders verwacht dan drie punten van de bekerwinnaar tegen de promovendus. 'Goed beginnen is winnen', zegt Kruiswijk onomwonden. 'We hebben een goede voorbereiding gedraaid, maar om het echie is toch vaak anders. Er komen andere dingen bij kijken', weet de routinier.

Bredere selectie

De lat ligt opnieuw hoog in Arnhem. Volgens Kruiswijk wel terecht. 'De Europese wedstrijden komen er nu bij. Er mag zeker meer verwacht worden. Door de moeilijke wedstrijden Europees wordt het in de competitie automatisch ook lastiger. Dus wordt er meer gevraagd en zullen we ook weer moeten brengen. Dat is terecht vind ik, want we hebben ook een bredere selectie.'

Opstelling Vitesse: Pasveer, Fabo, Kashia, Kruiswijk, Büttner; Serero, Bruns, Foor; Rashica, Matavz, Linssen