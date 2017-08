Continu drie brandwachten in Tielse parkeergarage

TIEL - Er komen continu drie brandwachten in de maandag te openen parkeergarage Westluidense Poort in Tiel. De vier verdiepingen tellende parkeerkelder heeft een nog niet gecertificeerde brandveiligheidsinstallatie.

Volgens woordvoerder Koop van de Veiligheidsregio Gelderland Zuid is er heel pakket met veiligheidsmaatregelen afgesproken met de gemeente Tiel. De veiligheidsregio noemt de situatie 'Niet ideaal maar wel acceptabel.'

Ademapparatuur

Twee van de drie brandwachten kunnen bij een autobrand onmiddellijk gaan blussen met met grote schuimblussers. Op elke verdieping staan één of meer 50 liter schuimblussers op een steekwagen. Ook is er ademapparatuur aanwezig. De derde brandwacht alarmeert in zo'n geval de brandweer. De brandwachten worden particulier ingehuurd en betaald door de bouwer van parkeergarage VolkerWessels.

De parkeergarage in Tiel gaat maandag om 12.00 uur open. De gemeente verwacht dat de problemen met het certificaat binnen een paar weken opgelost zullen zijn.

