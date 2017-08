Auto over de kop op A12 bij Duiven; vertraging in beide richtingen

Foto: Twitter @vid

DUIVEN - Op de A12 bij Duiven staat enkele kilometers file. Er is een ongeluk gebeurd tussen Westervoort en Duiven; een auto lag daar op de kop. De rechterrijstrook was even afgesloten.

De vertraging bij Duiven duurt op dit moment zo'n 20 minuten. Een personenwagen sloeg even na 14.00 uur over de kop. Waarom de bestuurder de macht over het stuur verloor is nog onbekend. Al de hele dag is er tussen Oberhausen en Arnhem in beide richtingen langzaam rijdend verkeer vanwege vakantiegangers die er op uit trekken. Tussen Oberhausen en Arnhem staat meer dan 10 kilometer file.