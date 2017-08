'Iconische' golfer Ernie Els naar KLM Open in Spijk

SPIJK GEM LINGEWAAL - Golfer Ernie Els doet dit jaar mee aan de KLM Open op The Dutch in Spijk (gemeente Lingewaal). Het toernooi vindt plaats van 14 tot en met 17 september.

Els won in zijn loopbaan vier majors en is voormalig nummer één van de wereld. De Zuid-Afrikaan, ook wel The Big Easy genoemd, nam vier keer eerder deel aan het toernooi van de European Tour in Nederland. De laatste keer was in 2001.

Toernooidirecteur Daan Slooter is bijzonder blij met zijn komst. 'Ernie Els is een icoon van het moderne golf. Hij is een speler die generaties weet te overbruggen met zijn fenomenale kwaliteiten als golfer en zijn innemende persoonlijkheid. Er zijn weinig golfers die zowel bij jong als oud zoveel enthousiasme opwekken.'