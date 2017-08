Henk Fraser: ik ben niet bij Vitesse om spelers te pamperen

ARNHEM - Vitesse trapt zaterdag in Gelredome af voor zijn eerste competitieduel. Tegenstander is NAC Breda. Eloy Room is bankzitter. 'Hij heeft besloten de strijd aan te gaan.'

Nu de voorbereiding voorbij is en de clubleiding is principe klaar is met het aantrekken van nieuwe spelers, is de concurrentie bij Vitesse voelbaar. Het basisteam heeft zich gevormd en wijkt tegen promovendus NAC Breda ook niet af van de elf die om de Super Cup speelden. 'Er zal dit seizoen veel gevraagd worden van mijn management kwaliteiten', zegt trainer Henk Fraser na de laatste training op Papendal.

Castaignos 'super fit'

Zo heeft Fraser de beschikking over vier centrumverdedigers die allemaal vinden dat ze moeten spelen. Miazga en Van der Werff zitten echter op de bank. Ook Eloy Room zag, ondanks een uitstekend seizoen, dat hij de slag verloor van aankoop Remko Pasveer. En voorin zal zich ook een interessante strijd ontwikkelen nu de volgens Fraser 'super fitte' Castaignos niet van plan is om de bank warm te houden. Voorlopig krijgt Tim Matavz de voorkeur als aanvalsleider. Castaignos zit wel bij de selectie.

Elf vrienden

Fraser kan er niet zo mee zitten. 'Ze moeten zich dit seizoen beseffen dat er verdomd veel concurrentie is met dus veel gelijkwaardige spelers om je heen. Maar dat is een wezenlijk onderdeel van topsport. Ik heb in principe maar tien of elf vrienden. De rest vind je even niet zo aardig, maar dat hoort er bij en daar zit ik ook niet mee', vertelde Fraser tijdens het wekelijkse perspraatje.

Strijd aangaan

Een hard gelag is ook de reserverol voor Room. De Nijmegenaar meldde zich vorige week aan de vooravond van de Super Cup ziek, maar keerde snel terug. 'Ik heb met hem gesproken over zijn ziekmelding', zegt Fraser die er niet diep op in wil gaan. 'Hij heeft besloten de strijd aan te gaan. Of niet. Ik weet ook dat een bepaalde houding hoort bij teleurstellingen. In dit geval was hij echt ziek.'

Vorig seizoen bewees Fraser echter goed om te kunnen gaan met spelers die buiten de boot vielen. Vitesse groeide uit tot een sterke eenheid. Dit seizoen is de selectie behoorlijk op de schop gegaan en lijkt ook de concurrentie toegenomen. 'Ik kan alleen maar eerlijk zijn en zal zeker niet overdreven pamperen. Rouleren dit seizoen? Van nature doe ik dat niet en ben ik geen voorstander, maar ook ik kijk om mij heen en praat daarover met mensen.

Tastbare prijs

'Ja, John van den Brom rouleerde afgelopen seizoen veel bij AZ. Hij kreeg veel kritiek.' Volgens Fraser onterecht. 'Aan het eind had hij geen tastbare prijs en dan is het altijd makkelijk lullen achteraf. Maar ze staan wel in de bekerfinale, overwinteren Europees en worden pas in het laatste weekend zesde. Daar zou ik voor tekenen', aldus Fraser.

Ambities

Vitesse wacht een zwaar seizoen met veel seizoen met veel 'Engelse weken' waarin drie maal per week gespeeld zal worden. Fraser: 'Er liggen hele mooie uitdagingen, zonder dat ik over doelstellingen wil praten. Weer zo ver mogelijk komen in de beker, Europees voetbal wat er bij komt en natuurlijk willen we het hetzelfde resultaat in de competitie of misschien nog wel hoger. Het zijn ambities die bij Vitesse horen.'