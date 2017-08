Trein ramt bestelbusje in Opheusden, urenlang geen treinen

OPHEUSDEN - Bij een onbewaakte spoorwegovergang in Opheusden is vrijdagmiddag een koeriersbusje met een trein in botsing gekomen. De bus sloeg over de kop en belandde in de sloot. Een persoon raakte gewond, maar was wel aanspreekbaar.

Het incident gebeurde iets voor 13.30 uur. De bestuurder is door omstanders uit de bus gehaald en een traumahelikopter kwam ter plaatse. Uiteindelijk is de bestuurder met een ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht. Reizigers opgevangen Er zaten tijdens het ongeval acht mensen in de trein, zij zijn met opgevangen en met een taxibusje naar het eerstvolgende station gebracht. Er raakte niemand gewond in de trein. De wagen wordt geborgen. De kruisingen voor de overgang zijn afgesloten voor onderzoek. Hoe het incident kon gebeuren, is nog onduidelijk. Het treinverkeer tussen Arnhem en Tiel ligt tot 17.30 uur stil. Arriva zet bussen in tussen Arnhem en Tiel. Omreizen via Utrecht is ook mogelijk. Dat leidt tot extra reistijd van maximaal een uur.