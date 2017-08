INVOER zomerblog Voorthuizen 11 augustus middag

VOORTHUIZEN - .

15.10 We gaan terug in de tijd vanavond.

15.05 Het decor krijgt vorm.

14.30 De voorbereidingen voor de parade zijn al weken bezig. Deze prachtige hoofddeksels kom je vanavond in de uitzending tegen.

14.25 Voorthuizen maak dankbaar gebruik van oud karton.

14.15 Even een terugblik naar vanmorgen. Het team werd verrast door de plaatselijke bakker.

14.05 Wist-je-datje: Voorthuizen is dit jaar, met 9796 inwoners, de grootste plaats van Zomer in Gelderland. In de zomer verdubbelt het aantal inwoners zelfs!

