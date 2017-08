'Opruimen dode varkens in Erichem verloopt voorspoedig'

ERICHEM - Het opruimen van de dode varkens van de afgebrande varkensfokkerij De Knorhof in Erichem verloopt voorspoedig, meldt de provincie vrijdag. In anderhalve week zijn twee van de vier schuren gesloopt en de daarin aanwezige kadavers verwijderd. Verder meldt de provincie dat er 31 meldingen binnen zijn gekomen. De meeste gaan over stankoverlast en zorgen om de gezondheid.

De varkensfokkerij brandde eind juli af. Alle 20.000 varkens kwamen daarbij om. Sinds 2 augustus is een gecertificeerd bedrijf bezig om de stallen af te breken en de kadavers af te voeren.

Al snel kwamen er klachten van omwonenden in de wijde omgeving van het afgebrande bedrijf. Volgens de omwonenden was de stank 'op sommige momenten niet te harden'. Ook waren er veel klachten over het grote aantal vliegen.

'Niet gevaarlijk'

De sanering is volgens de GGD niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. Ook de vele vliegen en maden die aangetrokken worden door de dode varkens vormen volgens de gezondheidsdienst geen gevaar.

Na de brand bleek dat in de stallen asbest zat. De omgeving van het bedrijf is inmiddels schoon. De saneerder verwachtte vier weken nodig te hebben om alle kadavers af te voeren. Volgens de provincie verloopt het werk zo voorspoedig dat het bedrijf mogelijk eerder klaar is.

Kadavers verwerken

'Dagelijks vertrekken twaalf vrachtwagens met 24 containers naar de verwerker Attero in Tilburg. Het is de enige verwerker in Nederland die deze verontreinigde kadavers mag verwerken', meldt de provincie.

Na het verwijderen van de dode varkens moet al het aanwezige puin nog van het terrein worden verwijderd. Dit betekent dat de transporten nog enige weken zullen aanhouden.

Zie ook: