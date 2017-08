Vrouwen, bier en plaatjes draaien bij openluchtspel Hummelo

HUMMELO - Bier, vrouwen en plaatjes draaien. Allemaal vrij populaire zaken bij jonge mannen in Hummelo. En dus zijn het drie belangrijke ingrediënten van het openluchtspel 'De Jongens van de Spalderkamp' in het Achterhoekse Hummelo dit weekend. Maar uiteindelijk gaat het om dat echte dorpsgevoel.

Vrijdagochtend werd er nog een keer geoefend. 500 lege stoeltjes staarden de acteurs aan. Een oranje Dukes of Hazzard-auto kwam aangescheurd, achtervolgd door een boze agent op de fiets. Die bleek snel gepaaid toen hij zelf achter het stuur mocht plaatsnemen.

Het verhaal draait om drie broers met een voorliefde voor seks, bier en rock en roll. Herkenbaar voor acteur Niels Ebbers: 'Ja echt een liefhebber van bier en van plaatjes draaien. Dus dat komt goed uit.'

Hard werken

Ook de decorbouwers waren 's ochtends nog in de weer. Speciaal voor de voorstelling is er een compleet huis neergezet. Op het eerste gezicht is niet te zien dat het nep is. 'We beginnen met een zeecontainer en dan gaan we bouwen en dan wordt het een huisje,' vertelt Evert Harenberg.

Acteurs en bouwers zijn al een half jaar bezig met de voorbereiding, maar dat is het waard. 'Het verenigt mensen. Mensen steken de handen uit de mouwen om er wat moois van te maken. Dat is fantastisch om te doen,' aldus Ebbers.

Evert Harenberg vult aan: 'We zijn allemaal trots. Dit is hartstikke mooi voor Hummelo. Hummelo op de kaart zetten, zeggen ze wel eens. Dat is hartstikke mooi.' Dit weekend wordt er drie keer opgetreden. Ook volgende week zijn er nog voorstellingen.