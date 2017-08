Eigenaren Chickfriend nog steeds vast, derde verdachte woedend op NVWA

ARNHEM - De twee eigenaren van Chickfriend zitten ook dit weekend vast. Dat meldt het Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie. De spil in het fipronilschandaal, het duo Martin van de B. en Mathijs IJ., wordt mogelijk maandag voorgeleid. Het is dan aan de rechter-commissaris om te bepalen of beiden langer in hechtenis blijven.

Het Functioneel Parket heeft op 31 juli een derde verdachte gehoord, bevestigt een woordvoerder. Het gaat volgens EenVandaag om Nick H. uit Mill. Het parket wil dat niet bevestigen en laat in een persbericht weten 'in de omgeving van Uden de woning van de vermoedelijke Nederlandse handelaar in het middel fipronil te hebben doorzocht'. De redactie van EenVandaag sprak met handelaar H. Die zegt eind vorig jaar de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) te hebben getipt over Chickfriend en de Belgische toeleverancier in het fipronilschandaal. 'Ik ben op vakantie' H. wil tegenover Omroep Gelderland niet ingaan op de zaak, maar bevestigt dat hij de NVWA heeft getipt. Hij maakt een moeilijke periode door. 'Ik ben op vakantie', laat hij weten. Tegen EenVandaag zegt de handelaar het onbegrijpelijk te vinden dat de NVWA niets met zijn tip heeft gedaan. De Brabander is woedend op de dienst en bereidt een schadeclaim voor. 'Mijn bedrijf en reputatie worden geschaad.' De NVWA meldt dat de lijst met codes van besmette eieren continu wordt aangepast.