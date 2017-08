A28 te vol, bedrijven willen meepraten over oplossing

HARDERWIJK - De A28 is vol. Met name op werkdagen staan er 's ochtends files tussen Harderwijk en Amersfoort en 's avonds richting Zwolle. Ondernemers merken dat het met name de laatste vijf jaar drukker wordt en vinden dat er een oplossing moet komen.

De A28 wordt vaak gezien als verbinding tussen de Randstad en de Noordelijke provincies Drenthe, Groningen en Overijssel, maar de files die nu ontstaan tussen Zwolle en Amersfoort schaden volgens de ondernemers de economie en samenleving van de Veluwe. 'Let maar eens op. Je ziet het niet, omdat de snelweg mooi in het groen ligt. Maar als je een afslag neemt, zie je hoeveel industrie en bedrijvigheid er aan ligt.' Zo zegt Ronald Cleijssen, namens de bedrijvenkringen op de Noord-Veluwe.

We spreken Cleijssen en Adwin Ploeger op het transportbedrijf van Ploeger in Harderwijk. Met zo'n 175 auto's op de weg en het hoofdkantoor met bijbehorend distributiecentrum is de A28 een belangrijke verbinding voor het bedrijf. 'We merken met name de afgelopen vijf jaar dat het aanmerkelijk drukker is geworden. Zelfs tijdens de economische crisis', legt directeur Ploeger uit in één van de grote opslagloodsen bij het bedrijf.

Nieuwe drukte

Volgens Ronald Cleijssen is het noodzakelijk voor de Veluwe om de drukte aan te pakken. 'De bedrijventerreinen Lorentz bij Harderwijk en H2O bij Oldebroek zullen uiteindelijk verkocht worden, maar die geven nieuwe drukte op de A28. Voor de ondernemers is bereikbaarheid essentieel.' Bang dat bedrijven en daarmee werkgelegenheid vertrekt uit de regio is hij niet.

´Dit is een sterke regio, maar bedrijven die willen uitbreiden kiezen op termijn er misschien voor dat elders te doen. Dan is die economische ontwikkeling niet hier. Inwoners van de Veluwe werken vaak buiten de regio. Dat effect versterkt als economische ontwikkeling ergens anders terecht komt. Het schaadt dus op den duur de economie en de leefbaarheid van de Veluwe.

Meer asfalt?

Vanuit de regio is inmiddels een lobby gestart om de A28 beter op het netvlies van de politiek in Den Haag te krijgen. Op de lijst van landelijke knelpunten staat de snelweg op dit moment niet, maar het gaat de ondernemers ook niet direct om meer asfalt. 'We willen als bedrijfsleven weten waar de oorzaken van de drukte liggen en dan kijken of er slimmere oplossingen zijn. Daarover willen we praten', zegt Ploeger.

'We passen rijtijden aan, werken met slimmere plansystemen, grotere en schonere vrachtauto's. Maar het houdt ergens op. Klanten willen op een bepaalde tijd hun goederen geleverd krijgen. Ik denk dat je moet kijken naar verschillende oplossingen. Er is niet één oplossing, anders was die vast al bedacht en ingezet.'