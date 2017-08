Beroving in Wageningen: politie zoekt fietser

WAGENINGEN - In Wageningen zoekt de politie naar een man die deze vrijdagmorgen een oudere dame beroofde. Dat gebeurde op de Ritzema Bosweg.

Even voor 11.00 uur kwam de melding van de beroving via Burgernet. De politie vraagt uit te kijken naar een getinte jongeman die een blauwe broek met gaten draagt. De beroving was rond 10.40 uur.

Na de beroving ging hij er op een fiets vandoor richting Renkum. Wat hij heeft buitgemaakt en of er iemand gewond raakte bij de beroving, is onbekend. Mensen die iets gezien hebben kunnen 112 bellen.