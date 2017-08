Naar de kerk in plaats van naar Kensington op Huntenpop dit weekend

ULFT - Je kunt natuurlijk naar Kensington, Chef' Special of Navarone gaan op Huntenpop dit weekend. Maar je kunt op het festivalterrein ook gewoon naar de kerk. De Raad van Kerken staat daar met een bijzondere boodschap.

Op het terrein van Huntenpop in Ulft staat een groot figuur. Zijn naam is Goliat, zoals de reus uit de bijbel. Die staat symbool voor problemen waar je soms tegenaan loopt. De uitdaging is om de reus te vloeren, om die problemen te tackelen. De Raad van Kerken gaat daarbij helpen.

Iedereen die figuurlijk wel een robbertje wil worstelen met Goliat kan vrijdagavond terecht bij de stand van de Raad van Kerken. Ook zaterdagmiddag kun je er nog terecht, om vervolgens door te lopen naar een optreden van Blaudzun.