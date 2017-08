Politie zoekt nog altijd naar vermiste man

ARNHEM - Hulpdiensten in Arnhem zijn nog altijd bij de Malburgse Bandijk op zoek naar een vermiste man. Spullen van hem zijn gevonden, zegt een politiewoordvoerder.

De man wordt sinds donderdagavond vermist en sinds vrijdag wordt er gezocht. 'Nog altijd', vertelt een woordvoerster van de politie. 'Al houden we er serieus rekening mee dat er niks gevonden gaat worden. We gaan nog even door met zoeken, maar het is niet duidelijk hoelang nog.'

Duikers van de brandweer helpen met zoeken.