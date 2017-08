Boom opzettelijk vergiftigd in 't Loo, schade 8000 euro

Foto: Omroep Gelderland

HET LOO OLDEBROEK - Aan de Bovenheigraaf op 't Loo in Oldebroek is een 90-jarige boom opzettelijk vergiftigd. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag. Er zijn nog geen verdachten opgepakt, vertelt een woordvoerder van de politie.

Er is aangifte gedaan van vernieling. Ook heeft er buurtonderzoek plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is gebleken dat er een stof in de boom is aangebracht. Om welke stof het gaat, wil de politie vanwege het onderzoek niet zeggen. De schade aan de boom is zo'n 8000 euro. (Anonieme) tips zijn welkom bij de politie.