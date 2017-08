Appeloogst valt tegen: 'Ik heb de helft minder dit jaar'

RESSEN - Boer Nico van Olst vreest de helft minder Elstars dit najaar. Door aanhoudende kou en vorst eerder dit jaar zal zijn bedrijf, appelteler De Woerdt uit Ressen, fors minder appels oogsten. Het past in de verwachting van de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO).

'Een halve oogst doet natuurlijk pijn. Het is maar hopen dat de prijs hoger is dit jaar', zegt de teler. Volgens hem zat alles wat tegen kon zitten ook tegen in de laatste maanden.

Tientallen procenten minder

Teler Tom Horstink uit Rha onderschrijft de problemen: 'Ik kom zeker op twintig procent minder uit dit jaar. Het weer is nu super, met weinig hitte en af en toe een buitje, dus de komende weken kunnen nog wat goed maken.'

De NFO kwam eerder met Europese cijfers. De geraamde productie Elstars ligt dit jaar 31 procent lager dan vorig jaar. Vooral in Nederland en Duitsland valt de oogst tegen. Horstink blijft positief: 'Overdaad schaad, de krapte helpt misschien om een beetje uit de tang van de supermarkt te komen.'

Weer steeds extremer

Er zijn de laatste jaren vaak problemen met fruitoogsten. Horstink: 'Het weer lijkt steeds extremer te worden. Vorig jaar was het heel warm, nu hadden we nog lang last van nachtvorst.' Vorig jaar was de oogst wel een stuk beter, zegt Van Olst: 'Iedereen hing vol.'

Wat de exacte opbrengst wordt zal dit najaar moeten blijken. Volgens de NFO zijn de cijfers gebaseerd op jaarlijkse steekproeven bij veel telers, omdat die vaak dicht bij het uiteindelijke resultaat liggen.