Weer geheime oefenwedstrijd, ditmaal bij NEC

NIJMEGEN - Een normale oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen wordt steeds lastiger. Daarom oefende NEC vrijdag ook achter gesloten deuren.

In de eigen Goffert werd tegen FC Oss gespeeld. Het leverde een 2-1 nederlaag op. Het is niet bekend of NEC het duel zonder publiek speelde vanwege veiligheidsredenen, of dat de Nijmegenaren geen pottenkijkers wilden met het oog op de competitiestart volgende week.

Eerder werd ook de oefenwedstrijd uit tegen Jong Utrecht achter gesloten deuren afgewerkt. Dat was vanwege te weinig beschikbare politie. De Graafschap speelde afgelopen zondag een geheime wedstrijd tegen een B-team van Feyenoord in Rotterdam en dat gebeurde ook uit tegen Heracles. Dat duel kon niet doorgaan in Epe, vanwege dreigementen vanuit Heracles-hooligans. Een oefenwedstrijd van Vitesse tegen Aston Villa in Duitsland werd ook al verboden.