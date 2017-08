Slachtoffer achtervolgt messentrekker

Foto: Facebook/politie Zutphen

ZUTPHEN - Een man is donderdagavond in Zutphen bedreigd door een man met een mes. Dat meldt de politie op Facebook. De bedreiger, een man van 49 uit Zutphen, is opgepakt en zit vast.

De bedreiging was omstreeks 21.00 uur bij de Oude IJsselbrug en volgde op een woordenwisseling tussen beiden. Daarbij trok een van hen een mes. De messentrekker fietste daarna weg richting De Hoven. Het slachtoffer volgde hem op gepaste afstand, belde ondertussen de politie en gaf onder het bellen de locatie van de andere man door. Daardoor was het voor agenten een koud kunstje om de Zutphenaar aan te houden. Dit gebeurde op de Mulderskamp. De verdachte is overgebracht naar het cellencomplex in Apeldoorn. Het mes moest hij inleveren.