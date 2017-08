Voetbalblad VI biedt excuses aan voor pijnlijke fout bij tekst De Graafschap-fan

ARNHEM - Het tijdschrift Voetbal International (VI) heeft een pijnlijke fout gemaakt in de seizoensgids van 2017/2018. In de gids wordt gemeld dat de moeder van De Graafschap-fan Hans Hissink haar laatste (blauw-witte) adem heeft uitgeblazen. Het gaat echter om zijn vader. De schrijver van de tekst heeft zijn excuses aangeboden.

'Eigenlijk best een leuk artikeltje in de VI Seizoengids 2017-2018', vertelt Hans Hissink aan mediapartner Regio8. 'Echter is er een pijnlijke interpretatiefout gemaakt.'

Niet Hissinks moeder is overleden, maar zijn vader.

In de tekst staat geschreven dat de laatste adem van de moeder van Hissink blauw-wit was, terwijl zij nog in leven is. 'Samen met mijn vader ging zij tientallen jaren achtereen naar De Vijverberg. Het overlijden van mijn vader weerhield haar niet om jarenlang alleen te gaan totdat het echt niet meer ging. Het was mijn vader wiens laatste adem blauw-wit was.'

Excuses

Inmiddels heeft Hissink contact gehad met de schrijver van de tekst in VI en de auteur heeft zijn excuses aangeboden. 'Het is goed zo', aldus Hissink.

De tekst maakte onderdeel uit van de rubriek 'Fan van', waarin verschillende voetbalsupporters de kans krijgen om de liefde voor hun club onder woorden te brengen.