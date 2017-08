Bouwen aan nieuw dominorecord: 150.000 stenen moeten omvallen

ARNHEM - Het Dutch Domino Team gaat in Arnhem weer een gooi doen naar een nieuw record. Vorig jaar braken ze dat al met 108.446 omgevallen dominosteentjes. 'Dit jaar willen we bijna 150.000 dominostenen om zien vallen', zegt Wim van Otterdijk van het team.

Acht dagen lang werkt het team in sporthal Kermisland in Arnhem aan de opbouw. Van Otterdijk: 'Volgende week vrijdag moeten alle stenen staan.'

Dit jaar is de opdracht lastiger, omdat het team 25.000 dominostenen meer plaatst. Vorig jaar waren dat er nog 125.000, dit jaar 150.000. 'Maar we zijn nog steeds met evenveel mensen en de tijd die we hebben is even lang.' Een extra grote uitdaging dus voor het team van Van Otterdijk.

Semi-professionals

'We willen dat 99 procent van de stenen omvalt', zegt hij vol zelfvertrouwen. Volgens de dominoliefhebber zit het risico vooral in de opbouw. 'Er hoeft maar een steentje om te vallen en je kan opnieuw beginnen. Gelukkig zijn we semi-professional en gebeurt dat bijna nooit.'

Bordspellen

Dit jaar is het thema bordspellen. 'We gaan vier op een rij nabouwen met een muur met stenen. Van Monopoly hebben we een straatkaart nagebouwd.'

De groep maakt daarbij buiten 'steentje na steentje' ook gebruik van wat moeilijkere technieken. 'We bouwen dominomuren en zetten stenen op een latje die daar vervolgens af moeten vallen. Dat maakt het moeilijker.'

Zo ging het er vorig jaar aan toe:



