Vrachtwagen brandt uit op A50

Foto: Jean-Marc Regelink/Persbureau Heitink

VALBURG - Op de A50 van Arnhem naar Oss is in de nacht van donderdag op vrijdag een vrachtwagen uitgebrand. De weg was daardoor bij Valburg enkele uren afgesloten. Het voertuig wordt pas vrijdagavond geborgen, meldt Rijkswaterstaat. De weg is inmiddels weer vrij.

De brand ontstond rond 2.00 uur. Volgens een ooggetuige kreeg de oplegger van de vrachtwagen een klapband. Hierdoor zouden de hydroliekslangen zijn afgebroken en brak de brand uit. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat schade ontstond aan de andere wielen en het remsysteem van de oplegger. Door het gewicht van het wrak was het niet mogelijk om het voertuig afgelopen nacht al te bergen. Berging Rijkswaterstaat heeft daarom besloten om de uitgebrande vrachtwagen pas vrijdagavond te bergen. Tot die tijd staan hekken om het voertuig.