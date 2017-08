Dronken bestuurder slingert heen en weer, omstander trekt sleutel uit contact

EIBERGEN - Een omstander heeft in Eibergen een dronken man donderdagmiddag laten stoppen met autorijden door de autosleutel uit het contact te trekken.

Volgens die getuige slingerde de man van Haaksbergen tot aan Eibergen constant heen en weer, maar de man weigerde te stoppen ondanks dat er continu naar hem werd geclaxonneerd. Toen de dronken automobilist moest stoppen bij een verkeerslicht zag de omstander zijn kans schoon. Hij wenkte naar de bestuurder dat hij zijn raam open moest doen, en trok vervolgens direct de autosleutel uit het contact.

Van de verdachte werd bloed afgenomen, omdat hij er niet in slaagde een blaastest te volbrengen. Zijn rijbewijs is ingevorderd. Later op de avond meldden agenten in Enschede dat de man opnieuw was gaan rijden, en weer werd hij aangehouden. Opnieuw voor rijden onder invloed en omdat hij zonder rijbewijs rondreed.