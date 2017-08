Neushoorn Izala heeft eindelijk haar levende jong, Burgers' Zoo trots

ARNHEM - Burgers' Zoo in Arnhem heeft er een neushoorntje bij. Dat kwam donderdag rond 22.15 uur ter wereld. De gebeurtenis was live op YouTube te volgen. De nieuwste aanwinst is een vrouwtje. Op de beelden lijkt alles goed te zijn met het jong en moeder Izala. De eerste worp van Izala verliep destijds dramatisch, met een levenloos jong.

Izala kwam in 2013 uit de dierentuin van Kolmarden (Zweden) naar het Arnhemse dierenpark. In Zweden leefde ze samen met haar moeder, waardoor haar cyclus als lager in rang staande vrouw hormonaal werd onderdrukt. Na haar komst naar Burgers’ Zoo werden al snel paringen geconstateerd en bleek ze drachtig te zijn.

Zie hier het moment:

Izala's eerste jong kwam in januari vorig jaar levenloos ter wereld. Volgens de dierentuin gebeurt het vaker bij een breedlipneushoorn dat de eerste dracht niet goed verloopt.

'Het is een vrouwtje'

Burgers' Zoo laat op Facebook weten trots te zijn. 'Het is een vrouwtje', zegt Bas Lukkenaar, 'en daar zijn we erg blij mee, want er zijn hier vooral mannetjes geboren.'

Op Radio Gelderland vroeg Hans van den Hoorn aan Lukkenaar hoe het gaat met moeder en jong:

Volgens Lukkenaar mag het jong pas voor een week of vier naar buiten. 'De eerste worp ging niet goed, dus we willen Izala tijd geven om aan het moederschap te wennen.' Hij zegt dat het jong nu rond de 50 kilogram weegt en dat daar door de vette moedermelk een kilo of 2 per dag bij komt.

Live beelden van Izala en de babyneushoorn:

