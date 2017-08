Automobilist rijdt bijna 60 kilometer te hard

WIJCHEN - De politie heeft in Wijchen een automobilist staande gehouden die meer dan 57 kilometer per uur te hard reed. Hij reed 157, waar 100 is toegestaan.

Dat gebeurde op de Drutenseweg. Ook op de Ravensteinseweg had de bestuurder het gaspedaal gevonden, daar reed hij 91 kilometer per uur, waar 50 is toegestaan. Het rijbewijs van de bestuurder is ingevorderd. De officier van justitie beslist binnenkort of de bestuurder het rijbewijs terugkrijgt.