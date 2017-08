Automobilist rijdt op agent in

DOESBURG - De politie heeft donderdag een 22-jarige automobilist aangehouden, omdat hij woensdagavond op een agent was ingereden. Dat deed hij om te ontkomen aan de politie.

Agenten zagen woensdag een bestuurder rijden, waarvan ze wisten dat hij zonder rijbewijs reed. Ook was het voertuig niet verzekerd. In eerste instantie wist de bestuurder te ontkomen en ging een pand in, maar de agenten kwamen hem later alsnog tegen op de Meipoortstraat.

Een agent gaf een stopteken, maar de bestuurder negeerde dat. De agent moest opzij springen om een aanrijding te voorkomen. Opnieuw kon de automobilist ontkomen.

De zoektocht ging donderdag verder en de bestuurder kon uiteindelijk worden aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Ook wordt hij vervolgd voor het onverzekerd rijden en het rijden zonder rijbewijs.