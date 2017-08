Krumins en Hassan naar finale op 5000 meter

ARNHEM - Susan Krumins-Kuijken uit Nijmegen en de Arnhemse Sifan Hassan hebben zich donderdagavond geplaatst voor de finale van de 5000 meter op de WK in Londen.

Krumins liep in haar serie ijzersterk, ze kwam in een goed bezet veld als vierde over de streep. Op de 10.000 meter liet ze al zien in goede vorm te zijn, daar eindigde ze als vijfde in de finale. 'Ik zat echt in een sterke serie, ik ben blij dat ik de finale heb gehaald. Wat daarin mogelijk is? Dat weet ik niet. Het is een sterk deelnemersveld, maar de strijd om het brons ligt wel open.'

Hassan werd in haar serie tweede. Voor Hassan is de 5000 meter de kans om de teleurstelling van de 1500 meter weg te spoelen, ze werd daarin vijfde terwijl ze één van de favorieten voor de wereldtitel was.

De finale van de 5000 meter staat gepland voor zondag.