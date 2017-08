Politici op de koffie bij getroffen pluimveehouder

BARNEVELD - Tweede Kamerleden van VVD, CDA, ChristenUnie en SGP hebben donderdagmiddag een bezoek gebracht aan een getroffen pluimveehouder in Barneveld.

De Kamerleden lieten zich informeren over de eiercrisis, waar het Barneveldse bedrijf ook de gevolgen van ondervindt. Carla Dik-Faber (ChristenUnie) liet weten volgende week over dit onderwerp in gesprek te willen met de staatssecretaris.

Het viel alle politici op dat in de pluimveesector weinig positieve woorden zijn voor de NVWA. 'In de communicatie zijn ze flink te kort geschoten', oordeelde Dik-Faber na het bezoek aan Barneveld en eerdere gesprekken met pluimveehouders.

De pluimveehouder uit Barneveld gaf na het bezoek uit Den Haag aan dat hij er niet op rekent dat er snel een oplossing voor het probleem komt. Wel vindt hij het fijn dat er naar zijn verhaal is geluisterd.

Wanneer de Tweede Kamer over de eierkwestie gaat praten is nog niet bekend.